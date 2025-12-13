Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Marvin Richter und sein Team SV Eintracht Elster gegen die SG Empor Waldersee – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (4:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Die 55 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner besiegten das Team mit 5:0 (4:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). Eric Schutzsch traf für den SV Eintracht Elster in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Jan Sascha Schulze baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (23.).

SV Eintracht Elster baut Vorsprung auf 2:0 aus – 23. Minute

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Damon Schüler wurde für Lennox Witzel eingesetzt und Yannick Schüler für Martin Kase. Auf der Gastseite verließen Jason Schilling für Raul Loppnow und Adrian Elias Westendorf für Damien Simon den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Empor Waldersee musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannick Schüler den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (89.). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner gesichert. In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schutzsch (83. Donath), Engelhardt, M. Witzel, Schneider, Lavrov, Kase (66. Y. Schüler), Dietze (76. Göbel), T. Richter, L. Witzel (66. D. Schüler), Schuschke (89. Zoberbier)

SG Empor Waldersee: Bahn – Bruch (83. Hofmann), Vogel, Chebbah, Schäfer (7. Rubitzsch), Eckardt (80. Samaniega Lopez), Westendorf (70. Simon), Griebner, Gaedke, Schilling (70. Loppnow), Schulze

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55