Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:1 (3:1) ging der SV 1922 Pouch-Rösa von Trainer Sebastian Grimm aus dem Kräftemessen mit dem FC Stahl Aken vom Platz.

Muldestausee/MTU. Die Muldestauseer haben am Samstag dem Gegner aus Aken souveräne fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Dedej Ersed (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fernando Gentil Da Cunha den Ball ins Netz.

34. Minute: SV 1922 Pouch-Rösa baut Führung auf 2:0 aus

Die Muldestauseer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Oleksii Hulovych schoss und traf in der 39. Spielminute. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Muldestauseer den Ball in der 43. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine echte Bedrohung stellte das für die Muldestauseer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Dmytro Kunyk traf in der 61. Minute. Spielstand 4:1 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Gentil Da Cunha den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 festigte (76.). Damit war der Triumph der Muldestauseer entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Stahl Aken

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Shaba, Kunyk, Paschos (29. Tale), Ersed (68. Camara), Rocktäschel, Gentil Da Cunha, Robalo (77. Wittig), Synovyd, Hulovych (68. Schubert), Richter (46. Hänisch)

FC Stahl Aken: Krenzler – Rehsack, Knauth (84. Teichmann), Belger, Franz (41. Abdul Awali), Mazurkevych, Dreßler, Korge, Saalmann (76. Zakhel), Hellmer (84. Kutscher), Müller

Tore: 1:0 Dedej Ersed (16.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (34.), 3:0 Oleksii Hulovych (39.), 3:1 Oleksandr Synovyd (43.), 4:1 Dmytro Kunyk (61.), 5:1 Fernando Gentil Da Cunha (76.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Habel, Wilhelm Jahn; Zuschauer: 63