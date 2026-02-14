Der Dessauer SV 97 I erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 43 Fußballfans einen klaren 5:3 (1:1)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 I und der SV Blau-Rot Coswig ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:1).

In Minute 23 schoss Jan-Niklas Seifert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. 21 Minuten verstrichen, bis die Coswiger sich von ihrer Führung verabschieden mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Tarek Löwe den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Coswiger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jan-Erik Bergt versenkte den Ball in Spielminute 57. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Julian Bittner traf in Minute 60, gefolgt von Philipp Markert (67.). Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Bergt schoss und traf in Spielminute 83 noch einmal. 3:3. Die Dessauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Luca Maximilian Dieckow traf in Minute 86. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

In den letzten Minuten versuchten die Dessauer durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Matin Yousef ersetzte Julian Bittner. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Matin Yousef, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 auszubauen (90.+2). Die Dessauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Markert (71. Bayard), Kieseler, Von Klöden, Dieckow, T. Berger, Eckersberg, Merkel, Bittner (89. Yousef), Walzer, Malende

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Schmidt, Hoffmann, Warnecke, Löwe (84. Weber), Bergt, Guroll (70. Körner), Plotz, Scheller, Seifert (62. Ziem), Schölzel (30. Schaaf)

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43