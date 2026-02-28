Die SG 1919 Trebitz unter Leitung von Trainer Enrico Heede feierte einen überlegenen Erfolg über den FC Victoria Wittenberg mit einem 6:1 (3:1) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Bad Schmiedeberg/MTU. 6:1 (3:1) in Trebitz: Ganze sechs Bälle hat das Team von Enrico Heede, die SG 1919 Trebitz, am Samstag im Tor der Besucher aus Wittenberg untergebracht.

Kai Michael Meene traf für die SG 1919 Trebitz in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Erneut setzte Meene den Ball ins Netz (28.).

Kai Michael Meene kickt SG 1919 Trebitz in 2:0-Führung – 28. Minute

Im Anschluss waren die zurückliegenden Wittenberger dran: Christian Müller traf in der 35. Minute. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Dann konnte Trebitz einen weiteren Erfolg erzielen. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der FC Victoria Wittenberg steckte einmal Gelb ein.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Meene (Trebitz) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 6:1 verließen die Schmiedeberger den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Schmiedeberger sicherten sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Oberländer, Krott, Kühne, Gröber, Grobmann (67. Schütz), Neumann, Födisch, Meene, Preuß, Höppner

FC Victoria Wittenberg: Müller – Müller, Arlt, Vurmo (46. Kießling), Müller, Wakrim, Müller (60. Smith-Heston), Thöner, Dorn, Hüller (46. Wightman), Körnig

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38