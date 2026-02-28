Der SSV 90 Landsberg errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 68 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Robert Voß (SSV 90 Landsberg) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (10.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Christopher Kleeblatt ersetzte Benjamin Rappe und Maximilian George kam rein für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite sprangen Florian Nachtwein für Tim Kaschperk und Maximilian Thomas für Jannis Berger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Christopher Kleeblatt den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (87.). Damit war der Erfolg der Landsberger entschieden. Die Landsberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Madalschek, Stryjakowski (67. George), Berbig (31. Dammering), Voß, Rappe (67. Kleeblatt), Diallo (85. Thiel), Hampel, Köhler, Darmochwal, Scheller (88. Stephan)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Lindau, Bielig, Kaschperk (63. Nachtwein), Prenz, Schrötter, Siedler, Merker, Böttger, Jüttner, Berger (72. Thomas)

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68