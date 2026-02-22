Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der Dessauer SV 97 I vor 46 Zuschauern über einen soliden 6:4 (3:1)-Erfolg gegen den TuS Kochstedt freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Dessauer SV 97 I und der TuS Kochstedt am Sonntag 6:4 (3:1) getrennt.

Paul Apel (Dessauer SV 97 I) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Markert den Ball ins Netz.

Dessauer SV 97 I in Minute 24 2:0 in Führung

Die Dessauer erhöhten noch einmal. Thomas Berger versenkte den Ball in Minute 26. Der TuS Kochstedt lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Willi Veith Böhme versenkte den Ball in der 45. Minute, gefolgt von Philip Streuber (58.). Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Dessauer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Apel traf in Minute 62 noch einmal. So einfach ließen sich die Dessauer aber nicht abhängen. Robert Mathias Krieg traf in der 73. Minute. Gefährlich wurde es für die Dessauer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:3. Markert schoss und traf in der 78. Minute zum zweiten Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Leander Zabel schoss und traf in Minute 84. Spielstand 5:4 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der 90. Minute gelang es Berger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:4 auszubauen (90.). Der Dessauer SV 97 I hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – TuS Kochstedt

Dessauer SV 97 I: M. Berger – Apel (90. Yousef), Schlichting (68. Walzer), Von Klöden, Dieckow (90. Hulwa), T. Berger (90. Kamschütz), Akbari, Merkel, Eckersberg, Malende, Markert

TuS Kochstedt: Jeßwein – Ihbe (75. Rüdiger), Streuber, Zuchowski, Krüger, Zabel, Ziemba (55. Krieg), Richter, Hensen, Böhme, Buschmann

Tore: 1:0 Paul Apel (8.), 2:0 Philipp Markert (24.), 3:0 Thomas Berger (26.), 3:1 Willi Veith Böhme (45.), 3:2 Philip Streuber (58.), 4:2 Paul Apel (62.), 4:3 Robert Mathias Krieg (73.), 5:3 Philipp Markert (78.), 5:4 Leander Zabel (84.), 6:4 Thomas Berger (90.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Martin Beutel; Zuschauer: 46