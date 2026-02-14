Dem Dessauer SV 97 I glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Blau-Rot Coswig mit 5:3 (1:1) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 I und der SV Blau-Rot Coswig ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:1).

Jan-Niklas Seifert traf für den SV Blau-Rot Coswig in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es vergingen 21 Minuten, bis die Coswiger ihre Führung wieder abgeben mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Tarek Löwe den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Gleichstand. Der SV Blau-Rot Coswig konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jan-Erik Bergt versenkte den Ball in der 57. Spielminute. So einfach ließen sich die Dessauer nicht unterkriegen. Julian Bittner schoss und traf in Minute 60, gefolgt von Philipp Markert (67.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Bergt traf in Spielminute 83 zum zweiten Mal. Unentschieden. Die Dessauer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Luca Maximilian Dieckow traf in der 86. Minute. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

In den letzten Minuten versuchten die Dessauer durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Matin Yousef ersetzte Julian Bittner. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem Dessauer SV 97 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Matin Yousef den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (90.+2). Damit war der Erfolg der Dessauer gesichert. Die Dessauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Kieseler, Merkel, Markert (71. Bayard), Eckersberg, Von Klöden, T. Berger, Dieckow, Walzer, Bittner (89. Yousef), Malende

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Schölzel (30. Schaaf), Löwe (84. Weber), Scheller, Warnecke, Schmidt, Bergt, Guroll (70. Körner), Plotz, Hoffmann, Seifert (62. Ziem)

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43