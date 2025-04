Der Dessauer SV 97 I errang am 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den FC Victoria Wittenberg.

Dessau-Roßlau/MTU. Dessau – Wittenberg: Nachdem der Dessauer SV 97 I an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Caleb Marcellus Dorn für Wittenberg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Thomas Berger den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 24

Dessauer SV 97 I und FC Victoria Wittenberg – 1:1 in Minute 45+2

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Victoria Wittenberg kassierte einmal Gelb. Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Konstantin Risse.

Am Ende der Partie sollte es dem Dessauer SV 97 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Max Zabel den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Dessau sicherte (90.+4). In Spielminute 95 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – FC Victoria Wittenberg

Dessauer SV 97 I: Deistler – Jornitz, Brenner (84. Abaszada), Eichelberg (84. Kamschütz), Dieckow, Markert, Berger, Eckersberg, Zabel, Kieseler, Merkel

FC Victoria Wittenberg: Müller – Rath (77. Filybah), Lehmann, Arlt, Huth, Müller, Theuerkorn, Müller, Zentgraf (36. Schütze), Dorn, Hinkelmann

Tore: 0:1 Caleb Marcellus Dorn (30.), 1:1 Thomas Berger (45.+2), 2:1 Max Zabel (90.+4); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Halle); Assistenten: Kay Obenhaupt, Maximilian-Paul Bethge; Zuschauer: 40