Der Dessauer SV 97 I erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 35 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Seegrehna mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Sebastian Von Klöden (Dessauer SV 97 I) netzte in der 9. Minute der zweiten Halbzeit (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Dessauer SV 97 I führt in Minute 75 mit 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna kassierte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Philipp Markert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (75.). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden. In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Schlichting, Dieckow (87. Thiele), Apel, Malende (68. T. Berger), Merkel, Kieseler, Bittner (78. Abaszada), Markert (87. Hulwa), Eckersberg, Von Klöden

SV Seegrehna: Scherbaum – Stark, Gäbelt, Raiskup (64. Ruprecht), Jäckel, Geißler, Trenkel, Thauer, Griedel (76. Kohl), Schenke, Kruse

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35