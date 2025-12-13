Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Dessauer SV 97 I und SV Allemannia 08 Jessen am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Remis sind der Dessauer SV 97 I und der SV Allemannia 08 Jessen am Samstag auseinander gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kienfichten Pl.2.

In Minute 18 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Julian Bittner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Minute 22 Dessauer SV 97 I und SV Allemannia 08 Jessen im Gleichstand – 1:1

Nur vier Spielminuten später konnte Michel Nick Wedmann (Jessen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Jessen erreichen (22.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Dessauer SV 97 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Allemannia 08 Jessen

Dessauer SV 97 I: Deistler – Zabel, Bittner (69. Abaszada), Markert, Malende, Apel, Eckersberg, Schlichting, Merkel, Rupprecht, Walzer

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Michalke (79. Dietel), Quinque, Alalawi, Weidmann, Wedmann (87. Peinl), Heinze (89. Böhme), Michlick, Winter, Olexy, Michlick (69. Sachse)

Tore: 1:0 Julian Bittner (18.), 1:1 Michel Nick Wedmann (22.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luis Meyer; Zuschauer: 65