Aken/MTU. Die 38 Besucher des Woodward Elbesportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Akener schlugen die Gäste aus Seegrehna mit 3:1 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Max Johannes Hellmer (FC Stahl Aken) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Patrick Belger den Ball ins Netz (62.).

2:0 Vorsprung für FC Stahl Aken – Minute 62

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken musste zweimal Gelb hinnehmen. Es sah nicht gut aus für Seegrehna. Aber dann musste der FC Stahl Aken auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hendrick Poppe nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Nach wenigen Momenten gelang es Andy Dreßler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (83.). Der FC Stahl Aken hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Seegrehna

FC Stahl Aken: Seyffert – Hellmer (57. Belger), Dreßler (85. Saalmann), Rehsack (72. Zakhel), Khan, Müller, Zhelezniak, Knauth, Ufer, Teichmann (68. Biddermann), Schädel

SV Seegrehna: Brandenburg – Jäckel, Kruse, Griedel, Schüler, Schenke, Geißler (68. Poppe), Schenke (68. Arendt), Trenkel (68. Zeise), Ruprecht (55. Weise), Thauer

Tore: 1:0 Max Johannes Hellmer (50.), 2:0 Patrick Belger (62.), 2:1 Hendrick Poppe (79.), 3:1 Andy Dreßler (83.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Piet Rosenthal; Zuschauer: 38