Einen 4:3 (3:1)-Heimsieg gegen den FC Stahl Aken fuhr der FC Victoria Wittenberg am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der FC Victoria Wittenberg und der FC Stahl Aken am Samstag 4:3 (3:1) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Andreas Thöner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Max Johannes Hellmer (9.) erzielt wurde.

FC Victoria Wittenberg Kopf an Kopf mit FC Stahl Aken – 1:1 in Minute 9

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Es blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Riste Vurmo den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Wittenberg sicherte (85.). Die Wittenberger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Witt, Hüller (62. Vurmo), Thöner, Körnig, M. Müller, Arlt, C. Müller, Kießling, Wakrim, M. Müller

FC Stahl Aken: Papsdorf – Saalmann (87. Voigt), Knauth, Müller, Hellmer, Rehsack, Ufer, Rzeznitzeck, Dreßler, Mazurkevych, Abdul Awali

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8