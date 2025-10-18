Für den FC Victoria Wittenberg endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Dessauer SV 97 I mit 2:3 (1:0).

Wittenberg/MTU. Nach haben sich der FC Victoria Wittenberg und der Dessauer SV 97 I am Samstag 2:3 (1:0) getrennt. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Wittenberg eine Niederlage gegen den Dessauer SV 97 I schlucken. 2:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Andreas Thöner (FC Victoria Wittenberg) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wittenberg noch einen drauf: In Minute 61 wurde das zweite Tor durch Tim Körnig erzielt.

FC Victoria Wittenberg mit 2:0 vorne – 61. Minute

Dessau war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 5 schoss und traf (73.). Der Beginn eines Comebacks. drei Minuten später legte das Team von Konstantin Risse nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Bittner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Dessau sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 87 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Dessauer SV 97 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wittenberger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – Dessauer SV 97 I

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Wakrim, M. Müller (65. J. Müller), Tann, Kießling, Mucke, M. Müller (75. Vurmo), Thöner, M. Müller (62. C. Müller), Körnig, Arlt

Dessauer SV 97 I: Deistler – Von Klöden, Jornitz, Bittner (90. Kamschütz), Malende, Schlichting (65. Yousef), Dieckow, Markert (65. Rupprecht), Kieseler, Apel, Merkel

Tore: 1:0 Andreas Thöner (45.), 2:0 Tim Körnig (61.), 2:1 Florian Rupprecht (73.), 2:2 Julian Bittner (76.), 2:3 Julian Bittner (85.); Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 103