Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der SV Eintracht Elster vor 63 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau freuen.

Zahna-Elster/MTU. Die 63 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner schlugen die Gäste aus Roßlau mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Marvin Richter, als Philipp Schneider für Elster traf und in Spielminute 66 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

97. Minute: SV Eintracht Elster führt mit zwei Toren

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Eintracht Elster musste einmal Gelb hinnehmen. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Elster noch einmal die Gelegenheit. In der siebten Spielminute konnte Maurice Witzel (Elster) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+7). Mit 2:0 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz. Die Zahna-Elsteraner sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – Dietze, Kase, Lavrov, Kupplich (90. Jahn), Schneider (89. Donath), L. Witzel (75. Schuschke), T. Richter, M. Witzel, Engelhardt, Schüler (85. Remme)

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Marzian, Ruge (75. Lorenz), Seiffert (62. Fleischer), Hanke (45. Krug), Klausnitzer, Richter, Mieth, Hagendorf (83. Michaelis), Müller, Berke

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63