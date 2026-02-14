Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half dem FC Victoria Wittenberg am Samstag nicht, als er sich vor 14 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den SV Allemannia 08 Jessen geschlagen geben musste.

Wittenberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Andreas Wappler. Der Trainer von Wittenberg musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Jessen beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) zwei Gelbe Karten an die Wittenberger (32., 45.). Erik Thomas Heinrich (SV Allemannia 08 Jessen) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

FC Victoria Wittenberg liegt 0:2 im Rückstand – 51. Minute

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Mustafa Alalawi den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (51.). Damit war der Triumph der Jessener entschieden. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Allemannia 08 Jessen

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, Vurmo, Körnig, Kießling, M. Müller, Hüller (71. Steudel), C. Müller, Thöner, Arlt (42. Smith-Heston), Dorn

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Wedmann (81. Michalke), Heinrich (78. Ockler), Weidmann, Alalawi (65. Peinl), Olexy, Heinze, Böhme (78. Schüler), Kilian (57. Michlick), Michlick, Quinque

Tore: 0:1 Erik Thomas Heinrich (45.+2), 0:2 Mustafa Alalawi (51.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 14