Fußball-Landesklasse 4: An diesem Freitag hat der FC Stahl Aken auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II unterlag das Team von Daniel Arms mit 0:4 (0:1).

Das Match zwischen Aken und Bitterfeld-Wolfen ist mit einer klaren 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Manuel Prochnow vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Stephan Eberhard das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (41.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Kevin Elflein der Torschütze (61.).

FC Stahl Aken liegt 0:2 zurück – Minute 61

Der Siegeszug der Bitterfeld-Wolfener brach nicht ab. Minute 69: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Eberhard ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 27

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Wim-Willo König, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu erweitern (79.).

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Stahl Aken: Papsdorf – Abdul Awali, Saalmann (61. Teichmann), Müller (88. Kutscher), Belger, Ufer (72. Rehsack), Saliou, Zakhel (88. Knauth), Gerngroß

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Eberhard (78. Rohde), Csehil, Strobel, Erler (67. Schneidewind), Pabstmann (78. Jentzsch), Pötzsch, Hawel (72. Kirchhoff), Elflein, Riediger, Tran Nguyen Gia (67. König)

Tore: 0:1 Stephan Eberhard (41.), 0:2 Kevin Elflein (61.), 0:3 Stephan Eberhard (69.), 0:4 Wim-Willo König (79.); Zuschauer: 68