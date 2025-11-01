Fußball-Landesklasse 4: An diesem Wochenende hat der FC Stahl Aken auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den SV Friedersdorf unterlag das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:2).

Aken/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Daniel Arms. Der Trainer von Aken musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Friedersdorf beobachten.

Andreas Mieth (SV Friedersdorf) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Bereits kurze Zeit später leisteten die Hausherren sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Ronny Müller den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (42.).

FC Stahl Aken sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 42

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Seiring (Friedersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 verließen die Muldestauseer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Abdul Awali (21. Mrachacz), Knauth, Ufer, Saalmann (59. Zakhel), Hellmer (90. Wotschadlo), Dreßler, Korge, Belger, Müller, Rehsack (68. Mazurkevych)

SV Friedersdorf: Hahn – Mühlbauer, Kökel (46. Seiring), Stolzenhain, Mieth, Walter, Rohde (68. Hartmann), Jefkay (77. Krasnokutskyi), Thiel (77. Fischer), Janssen, Vereshchaka

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55