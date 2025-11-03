Eiskunstlauf-Weltmeister Ilia Malinin aus den USA läuft derzeit in einer eigenen Liga. Beim Grand Prix in Kanada stellt er einen Weltrekord auf - und verpasst eine zweite Bestmarke nur hauchdünn.

Zeigte auch dieses Mal wieder eine spektakuläre Flugshow: Ilia Malinin aus den USA. (Archivbild)

Saskatoon - Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin aus den USA hat beim Grand Prix in Saskatoon in Kanada mit einer spektakulären Flugshow einen Kür-Weltrekord aufgestellt. Der 20-Jährige erhielt für seine Darbietung 228,97 Punkte und verbesserte seine eigene Bestmarke um 1,18 Zähler. Der Weltmeister zeigte dabei sechs gelungene Vierfachsprünge und wurde seinem Spitznamen als „Vierfach-Gott“ einmal mehr gerecht.

„Es fühlte sich fast so an, als wäre ich auf Autopilot“, sagte Malinin, der nach Kurzprogramm und Kür auf 333,81 Zähler kam. Die Bestmarke von Olympiasieger und Landsmann Nathan Chen aus dem Jahr 2019 von 335,30 Punkten verfehlte er nur ganz knapp.

Riesenabstand auf Platz zwei

Dennoch läuft Malinin derzeit in einer eignen Liga. Auf den zweitplatzierten Aleksandr Selevko aus Estland hatte er 76,60 Punkte Vorsprung.

Die Grand-Prix-Serie ist die höchste internationale Veranstaltungsreihe im Eiskunstlauf. Der Höhepunkt der Saison sind die Olympischen Spiele im Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Nach Italien reist Malinin als absoluter Topfavorit.