Eine Niederlage für den FC Victoria Wittenberg besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Dessauer SV 97 I mit 2:3 (1:0).

Wittenberg/MTU. Der FC Victoria Wittenberg und der Dessauer SV 97 I haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (1:0). Die Partie zwischen dem FC Victoria Wittenberg und dem Dessauer SV 97 I hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Dessau auf und entschieden das Match schließlich mit 2:3 (1:0) für sich.

Andreas Thöner (FC Victoria Wittenberg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wittenberger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Tim Körnig der Torschütze (61.).

FC Victoria Wittenberg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 61

Dessau war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 5 schoss und traf (73.). Der Beginn eines Comebacks. drei Minuten später legte das Team von Konstantin Risse nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Bittner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Dessauer zu entscheiden (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 87 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Dessauer SV 97 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wittenberger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – Dessauer SV 97 I

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller (62. C. Müller), Kießling, M. Müller (65. J. Müller), Mucke, Tann, Körnig, Thöner, Arlt, M. Müller (75. Vurmo), Wakrim

Dessauer SV 97 I: Deistler – Merkel, Kieseler, Jornitz, Schlichting (65. Yousef), Bittner (90. Kamschütz), Malende, Apel, Markert (65. Rupprecht), Dieckow, Von Klöden

Tore: 1:0 Andreas Thöner (45.), 2:0 Tim Körnig (61.), 2:1 Florian Rupprecht (73.), 2:2 Julian Bittner (76.), 2:3 Julian Bittner (85.); Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 103