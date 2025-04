Muldestausee/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Carsten Messner. Der Trainer von Friedersdorf musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (1:2)-Niederlage gegen Bitterfeld-Wolfen beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Max Eisfeld (Zörbig) eine Gelbe Karte an die Gäste (13.). In Minute 16 schoss Arved Nelles das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Friedersdorf kassierte jetzt einmal Gelb (20.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Nelles den Ball ins Netz (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV Friedersdorf liegt 0:2 zurück – 25. Minute

Der Ausgang des Spiels ist schon in der ersten Halbzeit vorhersehbar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Marcus Plomitzer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Friedersdorf erlangte (45.). Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Friedersdorf rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV Friedersdorf: Hahn – Plomitzer (62. Gräbe-Schmelzer), Janssen, Schirnau (76. Walter), Mühlbauer, Mieth, Faber, Rohde (62. Jefkay), Castillo Pena (46. Vereshchaka), Seiring, Kökel (46. Kowalski)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Eberhard, Tran Nguyen Gia, Strobel, Pötzsch, Hawel (14. Achilles), Pabstmann (76. Ristok), Potapenko (90. Kirchhoff), Riediger, Erler, Nelles (73. Jentzsch)

Tore: 0:1 Arved Nelles (16.), 0:2 Arved Nelles (25.), 1:2 Marcus Plomitzer (45.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Maik Weimer; Zuschauer: 165