Einen 3:2 (0:2)-Heimsieg gegen den SV Seegrehna heimste der SV GOLPA am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Möhlau/MTU. Nach haben sich der SV GOLPA und der SV Seegrehna am Samstag 3:2 (0:2) getrennt. GOLPA – Seegrehna: Nachdem der SV GOLPA an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (0:2).

In Minute 15 schoss Jonas Trenkel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Christoph Thauer (22.) erzielt wurde.

SV GOLPA liegt 0:2 zurück – Minute 22

GOLPA war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 3 schoss und traf (61.). Der Beginn eines Comebacks. 28 Minuten später legte das Team von René Brückner nach und netzte ein weiteres Mal ein (89). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 11

In der Nachspielzeit nutzte der SV GOLPA noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Burmeister (GOLPA) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Möhlauer Elf erzielen (90.+5). In Spielminute 97 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Seegrehna

SV GOLPA: Ottlepp – Kuhne, Burmeister, Neumann, Reichmann (46. Jänicke), Kästner (32. Werner), Götz, Krause (54. Beutler), Micklisch, Schmidt, Thiecke

SV Seegrehna: Janihsek – Schenke, Schüler, Thauer, Griedel, Geißler, Stark, Schenke, Schütz (72. Kruse), Jäckel, Trenkel (86. Ruprecht)

Tore: 0:1 Jonas Trenkel (15.), 0:2 Christoph Thauer (22.), 1:2 Kevin Götz (61.), 2:2 Oskar Burmeister (89.), 3:2 Oskar Burmeister (90.+5); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Fabian Reitmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 57