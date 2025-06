Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Friedersdorf mit 0:2 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Jeremy Maurice Walter für Friedersdorf traf und in Spielminute 58 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

1. FC Bitterfeld-Wolfen II liegt 0:2 zurück – Minute 76

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Walter den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 ausbaute (76.). Damit war der Erfolg der Muldestauseer gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Friedersdorf

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Kirchhoff, Eberhard, Jentzsch, Zagiev, Nelles, Pabstmann (46. Schneider), Strobel, König (79. Rohde), Schneidewind, Pötzsch

SV Friedersdorf: Hahn – Plomitzer (84. Schulze), Walter, Rohde, Mühlbauer, Jefkay, Janssen, Schirnau, Fischer (60. Schletter), Seiring, Vereshchaka (78. Trommer)

Tore: 0:1 Jeremy Maurice Walter (58.), 0:2 Jeremy Maurice Walter (76.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Oliver König, Luis Meyer; Zuschauer: 116