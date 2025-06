AC Mailand will Modric: Blitzbesuch vom Sportdirektor

AC Mailand will den Kroaten Luka Modric verpflichten.

Madrid - Luka Modric soll Berichten zufolge vor einem Engagement bei AC Mailand stehen. Der 39 Jahre alte Kroate soll nach seinem Abschied bei Real Madrid auf der Wunschliste des in der vergangenen Saison enttäuschenden Traditionsclubs stehen. Sportdirektor Igli Tare, einst Profi auch in der Fußball-Bundesliga, sei eigens per „Blitzbesuch“ nach Kroatien gereist, um eine mündliche Einigung zu erzielen, berichtete Sky Sport Italia.

Tränenabschied von Real

Die Unterschrift fehlt noch, die Rossoneri rechnen damit bis spätestens Donnerstagabend. Milan soll Modric einen Vertrag über ein Jahr angeboten haben. „Modric, AC Milan beschleunigt: Tare in Kroatien, baldiger Abschluss angestrebt“, titelte „La Gazzetta dello Sport“.

Modric spielte seit dem Sommer 2012 für Real Madrid. Der 186-malige Nationalspieler wurde zu einer Vereinsikone, gewann allein sechsmal mit Real die Champions League und verabschiedete sich jüngst mit Tränen. Sein Vertrag bei den Königlichen endet am 30. Juni.