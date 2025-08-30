Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Samstag war der Dessauer SV 97 I gegenüber dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II machtlos und wurde 2:4 (2:0) besiegt.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach haben sich der Dessauer SV 97 I und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 2:4 (2:0) getrennt. Trotz eines starken Anfangs haben die Dessauer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:4 (2:0).

Die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur fünf Minuten nach Spielstart von Vitalij Zagiev ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Dessauern eine unerwartete Führung ein (5.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Elshan Abaszada den Ball ins Netz.

Dessauer SV 97 I führt nach 31 Minuten 2:0

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 24 schoss und traf (59.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten zwölf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte zwei weitere Male ein (69, 71). Spielstand 3:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Zagiev den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (78.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener gesichert. Der Dessauer SV 97 I rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer (64. Markert), Abdulkarim (88. Hulwa), Schlichting (64. Jornitz), Eckersberg, Merkel, Akbari, Abaszada (46. Apel), Malende, Von Klöden, Bittner

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler (88. Paff) – Pötzsch, Achilles, Pabstmann (46. Strobel), Kirchhoff (46. Csehil), Zagiev, Riediger, Nelles (81. Rohde), Chebbah, Schneidewind, Eberhard

Tore: 1:0 Vitalij Zagiev (5.), 2:0 Elshan Abaszada (31.), 2:1 Arved Nelles (59.), 2:2 Arved Nelles (69.), 2:3 Arved Nelles (71.), 2:4 Vitalij Zagiev (78.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Toni Wollmann; Zuschauer: 72