Fußball-Landesklasse 4: Am vergangenen Freitag war die SG 1919 Trebitz gegenüber dem SV Eintracht Elster machtlos und wurde mit 1:3 (1:0) vom Platz gefegt.

Bad Schmiedeberg/MTU. Die Begegnung zwischen der SG 1919 Trebitz und dem SV Eintracht Elster hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Elster auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:3 (1:0) für sich.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Kai Michael Meene für Trebitz traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Zahna-Elsteraner revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Philipp Schneider erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel SG 1919 Trebitz gegen SV Eintracht Elster – Minute 62

Unentschieden. Elsters Yannick Schüler konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Nur fünf Minuten darauf konnte Schüler (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 3:1 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger. Die SG 1919 Trebitz rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Eintracht Elster

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Bilke, Poenicke, Oberländer, Meene, Kühne, Födisch (62. Gröber), Kirschke, Preuß, Schneider (82. Schütz), Höppner (62. Krott)

SV Eintracht Elster: Walter – Zoberbier (80. Michael), Dietze, Schutzsch (89. Donath), Lavrov, Kase, Schneider, Göbel, Schüler (90. Jahn), Engelhardt, Witzel

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (8.), 1:1 Philipp Schneider (62.), 1:2 Yannick Schüler (80.), 1:3 Yannick Schüler (85.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Justin Geese; Zuschauer: 218