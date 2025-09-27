Dem SV 1922 Pouch-Rösa gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Allemannia 08 Jessen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 24 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Muldestausee/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 24 Besuchern auf dem Sportplatz Pouch geboten. Die Muldestauseer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Jessen durch.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Alberto Tale das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

81. Minute: SV 1922 Pouch-Rösa führt mit zwei Toren

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Fernando Gentil Da Cunha, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Gentil Da Cunha, Tale (83. Gkouvas), Quilitzsch (63. Hänisch), Rocktäschel, Da Silva Semedo, Kunyk, Shaba, Ersed (63. Camara), Synovyd (73. Heßler), Hulovych (90. Wittig)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Heinrich, Alalawi (84. Michalke), Olexy, Wedmann, Krause, Böhme, Michlick, Heinze, Michlick (86. Askar), Weidmann (86. Kneist)

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24