Reporter Yannik Sammert schätzt die Situation des 1. FC Magdeburg nach der vielleicht besten Saisonleistung in Karlsruhe ein. Er meint: Eine überhöhte Zufriedenheit mit der Partie wäre falsch.

FCM: Das Gezeigte in Karlsruhe ist ein guter Schritt, aber ...

Auch Markus Fiedler weiß, dass es weitere Auftritte des 1. FC Magdeburg wie in Karlsruhe braucht.

Magdeburg - Für die starke Leistung in Karlsruhe hat der 1. FC Magdeburg Anerkennung verdient. Während einer heftigen Krise und mit wenig Selbstvertrauen so gut zu spielen, ist beileibe keine Selbstverständlichkeit. Die Mannschaft und das Trainerteam um Chefcoach Markus Fiedler wählten offenbar den genau richtigen Umgang mit dem vorherigen Tiefschlag gegen Schalke.