Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Coach Julius Sahr feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Friedersdorf mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Die 37 Besucher auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen das Team aus Friedersdorf mit 4:0 (3:0) deutlich.

Jannik-Noah Winter (SV Allemannia 08 Jessen) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Winter (41.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Michel Nick Wedmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (82.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Olexy, Heinze, J. Michlick, Peinl (43. Wedmann), Weidmann, Krause (46. Alalawi), M. Michlick (77. Böhme), Winter (82. Michalke), Quinque (68. Sachse), Heinrich

SV Friedersdorf: Fleischer – Vereshchaka, Janssen, Stolzenhain (75. Rickelt), Mühlbauer, Jefkay, Mieth, Seiring, Kökel (72. Rohde), Krasnokutskyi (60. Siverchuk), Walter

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37