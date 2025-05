Kein Punktgewinn für SV Dessau 05 II: Im eigenen Stadion musste das Team am 28. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 2:3 (2:2) einen Misserfolg gegen den TuS Kochstedt hinnehmen.

Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Dessau 05 II und der TuS Kochstedt am Sonntag 2:3 (2:2) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Marc-Lucas Buschmann für Kochstedt traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Paul Apel der Torschütze (13.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 II kassierte einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Pascal Karsten Zahrt für Dessau (32.). Die Partie blieb spannend. Noah Samuel Hensen (Kochstedt) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 28

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Dessau 05 II steckte noch einmal Gelb ein. Der TuS Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stephan Ebert.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Willi Veith Böhme (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Dessauer Elf erzielen (50.). In Spielminute 65 handelte sich der TuS Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 II – TuS Kochstedt

SV Dessau 05 II: Kaiser – Kuczkowiak, A. Chebbah, Baumgart (90. Bingöl), Loppnow (60. R. Chebbah), Hoffmann (76. Herro), Gaedke, Zahrt (71. Schilling), Bergt, Hobohm, Apel

TuS Kochstedt: Rosner – Buschmann (8. Schlichting), Resetaritz, Streuber (75. Böhler), Richter, Ihbe, Zuchowski, Ziemba, Landgraf (42. Hein), Hensen, Böhme (90. Streit)

Tore: 0:1 Marc-Lucas Buschmann (5.), 1:1 Paul Apel (13.), 2:1 Pascal Karsten Zahrt (32.), 2:2 Noah Samuel Hensen (38.), 2:3 Willi Veith Böhme (50.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Philip Müller; Zuschauer: 145