Der SV Eintracht Elster erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 60 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den TuS Kochstedt.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner waren den Gästen aus Kochstedt mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

In Minute 12 schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Maurice Witzel den Ball ins Netz.

46. Minute: SV Eintracht Elster mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es lief nicht gut für den TuS Kochstedt. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Schneider den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (70.). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – M. Witzel, T. Richter, Dietze, Schuschke, Schutzsch, Kase, Schneider (81. Donath), L. Witzel (75. Schüler), Lavrov, Engelhardt

TuS Kochstedt: Jeßwein – Ziemba (63. Täubrecht), Richter, Böhme, Zabel, Hensen, Ihbe, Rüdiger (56. Karbath), Streuber, Landgraf, Krüger

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60