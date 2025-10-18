Dem SV Eintracht Elster gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, die SV Germania 08 Roßlau mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 63 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zahna-Elster/MTU. Die 63 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner besiegten das Team aus Roßlau mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es düster aus. Doch dann schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (66.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

97. Minute: SV Eintracht Elster liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Eintracht Elster musste einmal Gelb hinnehmen. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Elster noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sieben Minuten in der Nachspielzeit, als Maurice Witzel den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+7). Damit war der Erfolg der Zahna-Elsteraner entschieden. Der SV Eintracht Elster sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – Schüler (85. Remme), T. Richter, Dietze, Engelhardt, L. Witzel (75. Schuschke), Schneider (89. Donath), Kase, Kupplich (90. Jahn), M. Witzel, Lavrov

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Richter, Müller, Berke, Mieth, Hagendorf (83. Michaelis), Klausnitzer, Ruge (75. Lorenz), Marzian, Seiffert (62. Fleischer), Hanke (45. Krug)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63