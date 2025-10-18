Kein Punktgewinn für FC Victoria Wittenberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 2:3 (1:0) einen Misserfolg gegen den Dessauer SV 97 I hinnehmen.

Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Wittenberg eine Niederlage gegen den Dessauer SV 97 I hinnehmen. 2:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Andreas Wappler vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Andreas Thöner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Die Wittenberger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Tim Körnig der Torschütze (61.).

Dessau war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 5 schoss und traf (73.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten drei Minuten legte das Team von Konstantin Risse nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Bittner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Dessau sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 87 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Dessauer SV 97 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wittenberger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – Dessauer SV 97 I

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Wakrim, Körnig, Arlt, M. Müller (65. J. Müller), Mucke, Thöner, Kießling, M. Müller (62. C. Müller), Tann, M. Müller (75. Vurmo)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Dieckow, Jornitz, Merkel, Bittner (90. Kamschütz), Schlichting (65. Yousef), Kieseler, Apel, Von Klöden, Malende, Markert (65. Rupprecht)

Tore: 1:0 Andreas Thöner (45.), 2:0 Tim Körnig (61.), 2:1 Florian Rupprecht (73.), 2:2 Julian Bittner (76.), 2:3 Julian Bittner (85.); Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 103