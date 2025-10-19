Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps verlieren zum Abschluss der Vorrunde. Die Chance auf eine Revanche bietet sich umgehend. Ein Superstar verpasst knapp den Liga-Rekord.

Vancouver - Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps haben den ersten Platz nach der Hauptrunde in der Western Conference verpasst. Das Team des deutschen Ex-Weltmeisters unterlag zum Vorrunden-Abschluss in der Major League Soccer dem FC Dallas mit 1:2 (1:1) und fiel hinter San Diego auf Rang zwei zurück. Müller verwandelte einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 und traf im siebten MLS-Spiel zum siebten Mal. Die erste Niederlage seit seinem Wechsel nach Vancouver Mitte August konnte der ehemalige Münchner nicht verhindern.

Müller und Co. haben in den anstehenden Playoffs die schnelle Chance auf eine Revanche. Dallas ist in der ersten Runde der Kontrahent im Kampf um das Conference-Halbfinale. Gespielt wird im Modus Best-of-Three. Vancouver startet mit einem Heimspiel in die K.o.-Runde.

Frühe Rückschläge für Vancouver

Zum Vorrunden-Endspiel musste Vancouver bereits nach elf Minuten den ersten Rückschlag im Spiel hinnehmen: Mathías Laborda sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Dallas-Abwehrspieler Osaze Urhoghide nutzte die Überzahl zur Gäste-Führung aus (18. Minute). Die Whitecaps schlugen zurück: Müller verwandelte souverän einen Foulelfmeter zum 1:1 (28.).

Dallas lag kurz nach Beginn der zweiten Hälfte durch Kaick Ferreira erneut vorn (47.). Vancouver baute trotz Unterzahl viel Druck auf, konnte aber beste Gelegenheiten nicht nutzen und verlor erstmals seit dem 10. August beim 1:2 in San Jose.

Dreierpack von Torschützenkönig Messi

Superstar Lionel Messi hat seine starke Vorrunde nochmals unterstrichen und drei Tore beim 5:2-Erfolg von Inter Miami beim Nashville SC beigesteuert. Mit 29 Toren war der Argentinier treffsicherster Angreifer der MLS, zudem bereitete er 19 Treffer vor. Nur der Mexikaner Carlos Vela war 2019 für den Los Angeles FC mit insgesamt 49 Torbeteiligungen (34 Tore und 15 Assists) erfolgreicher. Der Club des Weltmeisters geht als Tabellendritter in die Playoffs und trifft dort erneut auf Nashville.