Der SV Eintracht Elster errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 63 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau.

Zahna-Elster/MTU. Die 63 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner schlugen das Team aus Roßlau mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (66.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Minute 90+7: SV Eintracht Elster mit 2:0 Vorsprung

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Elster musste einmal Gelb hinnehmen. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Elster noch einmal die Gelegenheit. In der siebten Spielminute konnte Maurice Witzel (Elster) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+7). Mit 2:0 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger. Der SV Eintracht Elster sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – M. Witzel, Lavrov, T. Richter, Schüler (85. Remme), Engelhardt, Kupplich (90. Jahn), Kase, Schneider (89. Donath), L. Witzel (75. Schuschke), Dietze

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Hagendorf (83. Michaelis), Richter, Hanke (45. Krug), Mieth, Berke, Marzian, Ruge (75. Lorenz), Müller, Seiffert (62. Fleischer), Klausnitzer

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63