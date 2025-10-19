Stockholm - Auch Ex-Trainer Boris Becker hat sich nach der schweren Verletzung bei Tennisprofi Holger Rune mitfühlend geäußert. Der Däne musste am Samstag im Halbfinale des ATP-Turniers in Stockholm aufgeben, sowohl er selbst als auch seine Mutter Aneke sprachen danach von einem Riss der linken Achillessehne. Die Ärzte könnten dies mit bloßem Auge sehen, erklärte seine Mutter und Managerin in einer Nachricht unter anderem an den dänischen Rundfunk. Rune selbst sagte, er habe den Riss hören können.

Der 22-Jährige musste beim Stand von 6:4, 2:2 gegen den Franzosen Ugo Humbert aufgeben, weinte danach auf seiner Bank und konnte den Platz nur gestützt von einem Betreuer verlassen. „Ich wünsche ihm eine vollständige und schnelle Genesung“, schrieb Becker bei X. Das deutsche Tennis-Idol hatte den derzeitigen Weltranglisten-Elften zeitweise betreut. Eine Untersuchung am Sonntag sollte genauere Erkenntnisse über die Blessur bringen. Rune wird in jedem Fall mehrere Monate ausfallen.