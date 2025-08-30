Einen 5:4 (3:2)-Heimerfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig heimste der SV Friedersdorf am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Muldestausee/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Friedersdorf und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 5:4 (3:2) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Jean-Pascal Körner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Besnik Jefkay (12.).

1:1 für SV Friedersdorf und SV Blau-Rot Coswig – Minute 12

Unentschieden. Der SV Blau-Rot Coswig konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jean-Pascal Körner traf in der 13. Spielminute zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Muldestauseer nicht abhängen. Franz Seiring verschaffte seinem Team vier weitere Tore (26., 44., 70., 81.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Jan-Erik Bergt schoss und traf in der 89. Minute. Spielstand 5:3 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Bergt den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Coswiger aber nicht mehr wettmachen. Der SV Friedersdorf sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Walter, Rohde (62. Krasnokutskyi), Vereshchaka (73. Fischer), Thiel, Kowalski (85. Kökel), Seiring (79. Al-Suliman), Mieth, Jefkay, Hartmann, Stolzenhain (68. Mühlbauer)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Guroll (56. Müller), Ziem (28. Weber), Bergt, Körner (63. Kainz), Saage, Seifert, Ziem, Giese (75. Kanzenbach), Löwe

Tore: 0:1 Jean-Pascal Körner (6.), 1:1 Besnik Jefkay (12.), 1:2 Jean-Pascal Körner (13.), 2:2 Franz Seiring (26.), 3:2 Franz Seiring (44.), 4:2 Nick Hartmann (70.), 5:2 Besnik Jefkay (81.), 5:3 Jan-Erik Bergt (89.), 5:4 Jan-Erik Bergt (90.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 50