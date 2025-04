Muldestausee/MTU. Die 30 Besucher des Sport- u.Freizeitzentrums haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Muldestauseer schlugen die Gäste aus Abtsdorf mit 5:0 (1:0) deutlich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Jeremy Maurice Walter für Friedersdorf traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf steckte einmal Gelb ein (44.). Das zweite Tor konnten die Muldestauseer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Marcus Plomitzer den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für SV Friedersdorf – Minute 49

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Benjamin Faber traf in Minute 75 und Walter in Minute 80. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 24

Nur kurz darauf gelang es Faber, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (82.). Der SV Friedersdorf hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf

SV Friedersdorf: Hahn – Castillo Pena, Walter, Trommer (82. Schulze), Kökel (82. Kauna), Plomitzer (69. Faber), Mühlbauer, Mieth, Jefkay, Gräbe-Schmelzer, Fischer

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Alter, Elmenthaler, Neumann, Heinze, Winter, Gresse, Brückner, Jentzsch, Sprenger (60. Hauss), Mende

Tore: 1:0 Jeremy Maurice Walter (1.), 2:0 Marcus Plomitzer (49.), 3:0 Benjamin Faber (75.), 4:0 Jeremy Maurice Walter (80.), 5:0 Benjamin Faber (82.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 30