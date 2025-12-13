Kantersieg für den SV GOLPA: Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die SG 1919 Trebitz feiern. Vor 36 Zuschauern gewann das Team 11:0 (3:0).

Kevin Götz (SV GOLPA) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Simon Frank Thiecke (43.) erzielt wurde.

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Schmiedeberger. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Neun Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Julian Schmidt traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 51, Tino Vetter in Minute 54, Simon Frank Thiecke in Minute 61, Reiche zweimal in Minute 76 und 81, Thiecke in Minute 86 und Lenny Fabien Schmidt in Minute 89. Spielstand 10:0 für den SV GOLPA.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Alois Rieschick den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 11:0 festigte (90.). Damit war der Triumph der Möhlauer entschieden. Der SV GOLPA hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SG 1919 Trebitz

SV GOLPA: Hennig – L. F. Schmidt, Reichmann (62. Rieschick), Krause, Neumann, J. Schmidt, Götz (62. Reiche), Schröter (62. Neuwirth), Micklisch, Thiecke, Vetter (71. Kästner)

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Schneider, Tawfik Kinani, Poenicke, Haberzeth, Schütz, Höppner, Meene, Preuß, Gröber, Kirschke

Tore: 1:0 Kevin Götz (30.), 2:0 Simon Frank Thiecke (43.), 3:0 Julian Schmidt (45.+1), 4:0 Julian Schmidt (51.), 5:0 Tino Vetter (54.), 6:0 Simon Frank Thiecke (61.), 7:0 Max Reiche (76.), 8:0 Max Reiche (81.), 9:0 Simon Frank Thiecke (86.), 10:0 Lenny Fabien Schmidt (89.), 11:0 Alois Rieschick (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Torsten Wünsch; Zuschauer: 36