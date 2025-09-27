Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der SV GOLPA vor 49 Fußballfans über einen soliden 5:2 (2:1)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97 I freuen.

In Minute 14 schoss Julian Bittner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (26.).

Tor Nummer drei schoss Oskar Burmeister für GOLPA (40.). Die Partie blieb spannend. Julian Schmidt traf für GOLPA (55). Matin Yousef traf für Dessau (70). Spielstand 4:2 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Simon Frank Thiecke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:2 auszubauen (77.). Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV GOLPA sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Hennig – Krause, Reichmann, Neumann, Thiecke, J. Schmidt (87. Bilau), L. F. Schmidt, Burmeister (80. Werner), Reiche (70. Neuwirth), Micklisch, Schröter (77. Rieschick)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Kieseler, Merkel, Dieckow (86. Hulwa), Kamschütz (59. Yousef), Abaszada, Akbari, Markert (59. Schlichting), Bittner, Walzer, Eckersberg

Tore: 0:1 Julian Bittner (14.), 1:1 Julian Schmidt (26.), 2:1 Oskar Burmeister (40.), 3:1 Julian Schmidt (55.), 3:2 Matin Yousef (70.), 4:2 Julian Schmidt (73.), 5:2 Simon Frank Thiecke (77.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Alexander Markus; Zuschauer: 49