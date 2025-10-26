Der TuS Kochstedt errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 112 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen die SG Empor Waldersee.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag haben sich der TuS Kochstedt und die SG Empor Waldersee ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:0).

Darvin Francis Hajowsky traf für den TuS Kochstedt in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Hajowsky (19.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Die Partie blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Schon vier Spielminuten später konnte Eric Landgraf (Kochstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (63.). Mit 4:2 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Dessauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee

TuS Kochstedt: Jeßwein – Strokosch (46. Krieg), Hensen, Streuber (75. Böhme), Zabel, A. Zuchowski, Hein (63. Karbath), Krüger, Ihbe, Buschmann (46. Landgraf), Hajowsky (80. Ziemba)

SG Empor Waldersee: Bahn – Gaedke (55. Schulze), Chebbah, Schäfer, Herro (27. Samaniega Lopez), Rubitzsch, Vogel (87. Loppnow), Bruch, Westendorf, Schilling, Griebner

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112