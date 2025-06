Am 29. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der VfB Gräfenhainichen vor 197 Fußballfans über einen soliden 4:2 (1:1)-Erfolg gegen den SV GOLPA freuen.

Am Samstag haben sich der VfB Gräfenhainichen und der SV GOLPA ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (1:1).

Lukas Kuhne (SV GOLPA) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Möhlauer konterten in der 39. Spielminute. Diesmal war Philipp Werner der Torschütze.

Minute 39 VfB Gräfenhainichen und SV GOLPA im Gleichstand – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Gräfenhainichen steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Robert Wieland Kirste/Gräfenhainichen (56 und 74.), gefolgt von Lukas Kuhne (SV GOLPA) in Minute 76. Spielstand 3:2 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

Nach wenigen Momenten gelang es Norman Henschel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 zu erweitern (80.).

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – SV GOLPA

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Stockmann (90. Michaelis), Schmidt (63. Hopfe), Wiechmann, Gudßend (77. Dutz), Kirste, Schlobach (63. Henschel), Noack (44. Michalczyk), Kühne, Fromm, Werner

SV GOLPA: Frenzel – Schmidt, Kästner (85. Zollweg), Krause, Thiecke (66. Neuwirth), Schröter (90. Beutler), Jänicke (66. Rieschick), Neumann, Schönerstedt, Reichmann, Kuhne

Tore: 0:1 Lukas Kuhne (17.), 1:1 Philipp Werner (39.), 2:1 Robert Wieland Kirste (56.), 3:1 Robert Wieland Kirste (74.), 3:2 Lukas Kuhne (76.), 4:2 Norman Henschel (80.); Schiedsrichter: Daniel König (Landsberg); Assistenten: Mario Jeske, Marco Naumann; Zuschauer: 197