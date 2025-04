Der SV Blau-Weiß Dölau II hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen die ESG Halle mit 0:3 (0:0).

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Helene Schmalfeld. Der Trainer von Dölau musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Norman Ebert (Sandersdorf) zwei Gelbe Karte an die Gäste (41., 45.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Christoph Wehlmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (62.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Fabian Kühne (76.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 18

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – 76. Minute

In der 90. Minute gelang es Wehlmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (90.). In Spielminute 93 handelte sich die ESG Halle noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – ESG Halle

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Kleinert (82. Troitzsch), Rothe, Balbach, Burmeister (46. A. Kleinert), Ojo, Dinter, Herbrich (85. Aschenbach), Redmann, Grimm, Schuh (77. Hüttig)

ESG Halle: Dimke – Ros, Seidi, Schulze, Pietsch, Wehlmann, John, Keller, Kühne, Soyk (84. Breitbach), (80. Michel)

Tore: 0:1 Christoph Wehlmann (62.), 0:2 Fabian Kühne (76.), 0:3 Christoph Wehlmann (90.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20