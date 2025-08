Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem Bischofswerdaer FV 1 am Samstag nicht, als er sich vor 220 Zuschauern mit 1:3 (0:0) gegen den FC Einheit Rudolstadt geschlagen geben musste.

Bischofswerda/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Frank Rietschel. Der Trainer von Bischofswerda musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:0)-Niederlage gegen Rudolstadt beobachten.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Marco Riemer (FC Einheit Rudolstadt) netzte in der 2. Minute der zweiten Halbzeit (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Rudolstädter legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Sven Rupprecht der Torschütze (51.).

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – Minute 51

Es sah nicht gut aus für Bischofswerda. Aber dann musste der FC Einheit Rudolstadt auch mal einstecken. Torwart Eric Kunth konnte den Ball von Franz Born nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Manfred Starke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Bischofswerdaer FV 1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bischofswerdaer sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FC Einheit Rudolstadt

Bischofswerdaer FV 1: Jentsch – Stopp, Scharfe, Baum, Born, Reh, Scheunert (86. Seibt), Hecker, Bürger (84. Dolla), Scholze, Hofmann

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Rühling, Schlegel, Frackowiak, Rupprecht (73. Bakavoli Mohammadi), Riemer (73. Barthel), Smyla, Starke (89. Siegel), Heß (90. Schneider), Krahnert (73. Floßmann), Stelzer

Tore: 0:1 Marco Riemer (47.), 0:2 Sven Rupprecht (51.), 1:2 Franz Born (66.), 1:3 Manfred Starke (79.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Marcel Riemer, Tom Heilmann; Zuschauer: 220