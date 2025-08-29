Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem SV Eintra. Lüttchendorf am Freitag nicht, als er sich vor 324 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den MSV Eisleben verabschieden musste.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das Match zwischen Lüttchendorf und Eisleben ist mit einer klaren 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Yan Shtyrbu das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (45.). Die Eisleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jannik Twardy der Torschütze (59.).

SV Eintra. Lüttchendorf liegt 0:2 zurück – 59. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte noch einmal Gelb. Es sah nicht gut aus für Lüttchendorf. Aber dann musste der MSV Eisleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Martin Fiebiger nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yusef OBEID wurde für Alexander Gründler eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Edgar Samalius für Robert Roos und Oleksandr Bobeliuk für Tom Christian Seidemann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Tom Christian Seidemann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (90.+3). Die Mansfelder sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – MSV Eisleben

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Stoye, Fiebiger, Siebenhühner, Siebald, Kolle (64. Hajdarpasic), Kalalib Alshabi (90. Gerlach), Schlegel, Gründler (76. Obeid), Schulze, Horlbog

MSV Eisleben: Isensee – Bobeliuk (84. Seidemann), Beese (64. Schotte), Twardy, Eckstein, Teske (64. Zeugner), Shtyrbu, Samalius (78. Roos), Blankenburg, Damm, Müller (46. Dimespyra)

Tore: 0:1 Yan Shtyrbu (24.), 0:2 Jannik Twardy (59.), 1:2 Martin Fiebiger (72.), 1:3 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Franz Deutschbein; Zuschauer: 324