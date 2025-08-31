Kantersieg für den VfL Halle 96: Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den Bischofswerdaer FV 1 einfahren. Vor 127 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Die Gäste aus Bischofswerda mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur zehn Minuten nach Anpfiff von Johann Weiß ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Hallensern eine unerwartete Führung (10.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Niclas Hüttig den Ball ins Netz (17.).

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Luca Shubitidze im gegnerischen Tor. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Joel Marks (Halle) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 6:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Haese (66. Racine), Kurti (72. Emmerich), Lubsch, Pessel (78. Rümpler), Jagupov, Arzumanian, Oikonomidis (72. Cabral), Bölke, Marks, Hüttig (66. Dierichen)

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Weiß, Hecker (61. Baudisch), Born (46. Bürger), Hofmann, Dolla (86. Sobe), Krautschick (86. Gries), Scheunert, Scharfe, Rettig (79. Scholze), Stopp

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127