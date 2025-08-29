Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem SV Eintra. Lüttchendorf am Freitag nicht, als er sich vor 324 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den MSV Eisleben geschlagen geben musste.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Bölke. Der Trainer von Lüttchendorf musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Eisleben beobachten.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Yan Shtyrbu das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (45.). Die Eisleber legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Jannik Twardy der Torschütze (59.).

SV Eintra. Lüttchendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – 59. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte noch einmal Gelb ein. Es sah nicht gut aus für Lüttchendorf. Aber dann musste der MSV Eisleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Martin Fiebiger nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yusef OBEID wurde für Alexander Gründler eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Edgar Samalius für Robert Roos und Oleksandr Bobeliuk für Tom Christian Seidemann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem MSV Eisleben noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Tom Christian Seidemann den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+3). Damit war der Triumph der Eisleber gesichert. Die Mansfelder sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – MSV Eisleben

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kolle (64. Hajdarpasic), Schulze, Siebenhühner, Stoye, Gründler (76. Obeid), Schlegel, Fiebiger, Horlbog, Kalalib Alshabi (90. Gerlach), Siebald

MSV Eisleben: Isensee – Damm, Müller (46. Dimespyra), Twardy, Blankenburg, Bobeliuk (84. Seidemann), Teske (64. Zeugner), Shtyrbu, Beese (64. Schotte), Samalius (78. Roos), Eckstein

Tore: 0:1 Yan Shtyrbu (24.), 0:2 Jannik Twardy (59.), 1:2 Martin Fiebiger (72.), 1:3 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Franz Deutschbein; Zuschauer: 324