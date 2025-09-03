Zwar stand Thomas Gethe häufig nur als Nummer drei zwischen den Pfosten des SC Magdeburg, dennoch gehörte er zur Goldenen Generation der 70er Jahre. Am Mittwoch feiert der Keeper seinen 70. Geburtstag.

Magdeburg - Viermal DDR-Meister, zweimal FDGB-Pokalsieger – davon einmal das Double 1977 – und als Krönung Europapokalsieger der Landesmeister in den Jahren 1978 und 1981: Zwölf Jahre hütete Thomas Gethe das Tor des SC Magdeburg. Zwischen 1970 und 1982 war er an diversen Erfolgen der Grün-Roten beteiligt, auch wenn er dabei häufig im Schatten von Torwart-Legende Wieland Schmidt und dessen Vertreter Gunar Schimrock agierte. Zudem absolvierte Gethe mehrere Spiele für die Nachwuchsmannschaften der DDR.

Auch nach dem Ende der aktiven Karriere blieb der Sport der Mittelpunkt des diplomierten Sportlehrers. Zunächst verantwortete Gethe bei Schwermaschinenbau Karl Liebknecht den Betriebssport. Nach der Wende übernahm er 1990 den Posten des Geschäftsführers im Kneipp-Verein Magdeburg.

Bis heute nimmt Gethe regelmäßig am jährlichen Treffen der SCM-Vereinslegenden teil. Sicherlich werden ihn am Mittwoch auch etliche seiner früheren Teamkollegen anrufen, denn der ehemalige Torwart feiert seinen 70. Geburtstag.