Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Dölau II im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen die SG Reußen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Die 27 Zuschauer auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II ein ernüchterndes 1:5 (0:2) einstecken musste.

Alexander Benze (SG Reußen) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 38 wurde das zweite Tor durch Kevin Schicha erzielt.

Minute 38: SV Blau-Weiß Dölau II mit 0:2 im Rückstand

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Benze den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (81.). Damit war der Sieg der Landsberger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Klaus, Wittmann (56. Richter), Kleinert, Troitzsch, Balbach, Lindenhahn, M. Klein, Grimm (75. Werdan)

SG Reußen: Harre – Herrmann, Schulz, Besser (86. Flegel), Gewinner, Grobstich (80. Krieger), Flaschina, Broda, Czaplicki (68. John), Benze, Schicha

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27