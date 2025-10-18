Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der 1. SV Sennewitz vor 28 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Petersberg/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Sennewitz ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Petersberger gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Stedten.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Andreas Rudolph, als Niklas Kasten für Sennewitz traf und in Spielminute 70 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

1. SV Sennewitz in Minute 90+3 2:0 in Führung

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (90.+3). Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Gerlach (90. Al Hasan), Dieske, Angermann (85. Harm), Görlitz, Berner (46. Lorenz), Schmidt (70. Herrmann), Kasten, Bukenya, Von Cieminski, Boettcher

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Bielig, Nachtwein (67. Thomas), Berger, Siedler, Merker, Höher, Prenz, Schrötter (75. Schreiber), Lindau

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28