Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem Sportring Mücheln ein 1:0 (0:0)-Triumph über den VfB Oberröblingen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen. 102 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Mücheln.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Müchelner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Marggraf, Scharf, Maak, Richter (60. Büttner), Kunze (76. Bischoff), Grosser, Bagehorn (87. Meyer), Kuhnert, Schubert (82. Sell), Berghammer (67. Hiersig)

VfB Oberröblingen: Beek – Leich, Michael, Wanski, Kummer, Engelhorn, Meißner, Franke, Altenburg (67. Ernst), Strese, Cepa (84. Wenske)

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102